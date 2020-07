"W kolejnych miesiącach II kwartału notowaliśmy coraz większe zainteresowanie klientów naszą ofertą i rosnącą liczbę zawieranych umów rezerwacyjnych. W kwietniu było 141, w maju 200, a w czerwcu 281 umów rezerwacyjnych. Jeżeli nie nastąpią żadne nieoczekiwane okoliczności związane z sytuacją epidemiczną, to branża powinna skończyć rok sprzedażą o ok. 20-25% niższą, niż gdyby nie było pandemii koronawirusa" - powiedział prezes Atalu Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.



W poszczególnych miesiącach II kwartału 2020 r. spółka podpisała następujące liczby umów: w kwietniu 177 umów, w maju 194 umowy, a w czerwcu 165 umów deweloperskich i przedwstępnych, wskazano również.



"Potencjał przekazań na ten rok wynosi ok. 3,8 tys. mieszkań" - czytamy dalej.



Od początku 2020 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 7 projektów - Nowe Miasto Jagodno III i ATAL City Square we Wrocławiu, kolejna faza Atal Aleja Pokoju w Krakowie, Atal Bosmańska i Przystań Letnica II w Trójmieście oraz Apartamenty Drewnowska 43 IV i Nowe Miasto Polesie II w Łodzi.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.



(ISBnews)