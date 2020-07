Wraz ze zmieniającymi się potrzebami uczestników rynku zmieniała się również oferta GPW. Dawniej była miejscem, gdzie firmy szukały inwestorów gotowych wesprzeć je kapitałowo. Teraz jednym z zadań jakie stawia przed sobą GPW jest m.in. wspieranie przedsiębiorstw na ich biznesowej drodze. Jedną z najciekawszych propozycji skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest uruchomiona w 2019 r. inicjatywa strategiczna #GPW2022 – GPW Growth.

Wiedza dla menadżerów

Właśnie ruszył nabór do drugiej edycji Akademii GPW Growth. To projekt dla kadry zarządzającej: prezesów, członków zarządów i dyrektorów odpowiedzialnych za realizację strategicznych zadań w firmach.

- GPW Growth to przede wszystkim praktyczna wiedza przekazywana przez uznanych ekspertów i doświadczonych przedstawicieli spółek giełdowych. Pozytywnym elementem jest integracja grupy, służąca nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych. Bardzo liczymy, że na bazie uczestników pierwszej i kolejnych edycji uda nam się stworzyć społeczność absolwentów GPW Growth, czyli krąg przedsiębiorców dzielących się wiedzą i wspierających się nawzajem – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Program Akademii GPW Growth składa się z czterech modułów. Część poświęcona wzrostowi przedsiębiorstwa ma pomóc uczestnikom w znalezieniu nowej energii w podejściu do biznesu i zainspirować ich do dalszych pozytywnych zmian. Zadaniem modułu przywództwo jest wzmacnianie kompetencji menedżerskich i wymiana między słuchaczami Akademii dobrych praktyk w zarządzaniu. Blok o nazwie kapitał pozwala na nowo przyjrzeć się uwarunkowaniom w jakich działa firma i zasobom finansowym, ludzkim i organizacyjnym tworzącym jej wartość.

Czwartym elementem Akademii GPW Growth jest część poświęcona relacjom. W tej fazie budowana jest sieć networkingowa z najważniejszymi osobami ze świata polskiego biznesu, co może w istotny sposób przełożyć się na wzmocnienie promocji własnej firmy w prestiżowym środowisku.

Teoria w parze z praktyką

Partnerzy programu w pierwszej edycji wspierali uczestników merytorycznie podczas spotkań - Godzina z ekspertem i Narzędziownia. Wiedzy teoretycznej towarzyszyły zajęcia mające bardziej praktyczny charakter. Sposób przekazywania informacji i atmosfera warsztatów, zdaniem słuchaczy, zachęcały do bardzo aktywnego uczestnictwa.

- GPW Growth to unikalne treści i sposób prowadzenia wykładów i warsztatów. Z jednej strony poszerzyłem swoją wiedzę dotyczącą zarządzania strategicznego firmą, z drugiej strony miałem możliwość zapoznania się z narzędziami umożliwiającymi zastosowanie jej w praktyce - uważa Marek Szewczyk, prezes zarządu BI Insight.- Nieocenioną wartością były też dla mnie spotkania z liderami rynku, którzy osiągnęli sukces w swoich branżach. Miałem unikalną szansę wysłuchania osobistych historii sukcesu, opowiedzianych szczerze, bez upiększeń – często z elementami zwątpienia, ale zakończonych sukcesem. Potwierdzających, że droga do sukcesu jest trudna, ale warto być wytrwałym – dodaje.

Gotowi na wzrost

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stworzyła projekt Akademii GPW Growth we współpracy ze swoimi partnerami, do których należą między innymi: Polski Fundusz Rozwoju , Polska Agencja Inwestycji i Handlu, EY Academy of Business, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k., Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. k., NBS Communications, CFA Society, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Business Dialog.

- Bardzo się cieszę, że tak wartościowy program nastawiony na praktyczną wiedzę, dzielenie się doświadczeniem i rozwój kompetencji potrzebnych w dynamicznym wzroście przedsiębiorstwa pojawił się w Polsce. Możliwość zadania konkretnych pytań jednym z najlepszych przedsiębiorców oraz szkoleniowców i rozmowa w kameralnym gronie daje unikalną możliwość zdobycia wiedzy, którą trudno wyczytać z książek, a do której dochodzi się latami i pozwala ona uniknąć kosztownych błędów - mówi Paweł Działak, Prezes Tpay i uczestnik I edycji GPW Growth. - Serdecznie rekomenduję program GPW Growth i dziękuję, że mogłem stać się jednym z pierwszych jego absolwentów – dodaje.

W pierwszej edycji programu wzięło udział 21 słuchaczy z 13 spółek. 23 czerwca rozpoczął się nabór dla kolejnych chętnych do udziału w Akademii GPW Growth. Tegoroczna Akademia to 110 godzin warsztatów i wykładów oraz liczne wydarzenia towarzyszące. Do programu zaproszono nowych ekspertów oraz prowadzących Narzędziownię.

Pierwsza z dziesięciu zaplanowanych sesji ma rozpocząć się już w październiku przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, jakie na prowadzących i uczestnikach wymusza trwająca pandemia koronawirusa. W czerwcu 2021 r., na zakończenie szkolenia, uczestnicy otrzymają certyfikat Ready for Growth.

Osoby i firmy zainteresowane szkoleniem mogą zgłaszać się do drugiej edycji Akademii pod adresem growth@gpw.pl