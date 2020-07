"Austria to kolejny kraj, w którym będziemy rozwijać aplikację CCC. Na tym rynku skupiamy się przede wszystkim na rozwoju e-handlu. Austriacy coraz częściej dokonują zakupów online. Od kwietnia 2020 w Austrii działa sklep internetowy ccc.eu, cieszący się rosnącym zainteresowaniem klientów. Aplikacja uzupełnia omnichannelowy model sprzedaży zgodny ze strategią grupy - GO.22. Jestem przekonany, że mieszkańcy Austrii, podobnie jak Czech, Słowacji i Węgier szybko polubią najnowsze funkcjonalności aplikacji, które na co dzień poprawiają komfort zakupów" - powiedział zarządzający projektem aplikacji mobilnej Michał Pachnik, cytowany w komunikacie.



Aplikacja jest dostępna w Google Play, a w najbliższym czasie zostanie udostępniona również w App Store.



Aplikacja CCC ułatwia klientom zakupy online dzięki zastosowaniu nowoczesnych funkcjonalności takich jak Visual Search - wyszukiwanie produktów na podstawie zdjęcia (dostępne w systemie operacyjnym iOS, niebawem także na Android) czy "Odkrywaj" (podoba/nie podoba się) - wyszukiwanie poprzez ocenianie produktów dostępnych w sklepie. Klient może również sprawdzić dostępność produktów w sklepach stacjonarnych czy znaleźć najbliższy sklep. Użytkownicy mają dostęp do aktualnej oferty promocyjnej online oraz w sklepach stacjonarnych, z kolei członkowie Klubu CCC korzystają z mobilnej wersji swojej karty lojalnościowej. Osoby, które chcą dołączyć do Klubu mają możliwość rejestracji przez aplikację, przypomina CCC.



Na koniec czerwca 2020 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach - w 23 poprzez sklepy stacjonarne, a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie ponad 60 platform online w całej Europie: poprzez domeny eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee oraz Gino Rossi. W 2019 roku klienci CCC nabyli we wszystkich kanałach sprzedaży ponad 52 mln par obuwia.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)