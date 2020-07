"Instalacja visbreakingu, której budowę rozpoczyna PKN Orlen, pozwoli wytwarzać więcej produktów wysokomarżowych, a tym samym w szybkim tempie generować wyższe zyski. Wzmocni to pozycję PKN Orlen na konkurencyjnym, międzynarodowym rynku paliwowym, na czym znacząco skorzysta także polska gospodarka" - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany w komunikacie.



Prace inwestycyjne związane z instalacją visbreakingu zakończą się za 30 miesięcy, co oznacza, że produkcja z tej instalacji powinna ruszyć jeszcze w grudniu 2022 roku. Równolegle będzie realizowana infrastruktura podłączenia visbreakingu do reszty rafinerii.



"Realizujemy strategiczne dla przyszłości PKN Orlen inwestycje zgodnie z zapowiedziami. Budując silny koncern multienergetyczny, angażujemy się w nowe obszary, ale jednocześnie rozwijamy też podstawowe obszary działalności, czyli rafinerię i petrochemię. Inwestujemy w visbreaking, ponieważ naszym celem jest skutecznie odpowiadać na stale rosnące zapotrzebowanie na produkty wysokomarżowe. Instalacja ta umożliwi nam optymalizację produkcji rafineryjnej i szybki wzrost zysków. Uzyskamy dzięki niej 2% więcej paliwa z przerobu ropy oraz wzrost EBITDA nawet o 415 mln zł rocznie. Z kolei Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie miejscem tworzenia innowacyjnych rozwiązań, kluczowych dla utrzymania wysokiej marżowości z podstawowej działalności koncernu, a także skutecznej ekspansji na nowe obszary" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.



W instalacji visbreakingu pozostałość próżniowa, która dotąd wykorzystywana była do produkcji ciężkich olejów opałowych czy asfaltu, będzie przetwarzana na produkty wysokomarżowe - benzynę i olej napędowy. Oznacza to, że rafineria będzie mogła prowadzić jeszcze bardziej pogłębiony przerób ropy naftowej, a tym samym uzyskiwać większe o kilka punktów procentowych ilości paliw z baryłki niż dotychczas.



Instalacja zostanie zbudowana w oparciu o licencję visbreakingu firmy Shell/CB&I Nederland B.V. Jej wykonawcą zostało konsorcjum firm: KTI Poland S.A. (jako lider) oraz IDS-BUD S.A. (jako uczestnik). Spółka podpisała umowę, która obejmuje kompleksowe wykonanie prac w tzw. formule "pod klucz", czyli zaprojektowanie, dostawy, wykonanie robót budowalno-montażowych wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego instalacji.



"Koncern rozwój aktywów rafineryjnych realizuje także poprzez modernizację istniejących jednostek. Tak jest w przypadku instalacji hydrokrakingu, która umożliwi zwiększenie rocznej produkcji diesla o 100 tys. ton. Kolejny realizowany projekt dotyczy modernizacji jednej z jednostek HON (hydroodsiarczanie oleju napędowego). Podjęte działania zwiększą produkcję oleju napędowego o 150 tys. ton" - czytamy dalej.



Według szacunków PKN Orlen, łącznie po zakończeniu wszystkich inwestycji, które realizowane są w rafinerii w Płocku, czyli po 2022 roku, zysk operacyjny EBITDA koncernu wzrośnie o ponad 600 mln zł rocznie.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)