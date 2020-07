"Spotkanie rady nadzorczej Orange Polska zakończone wydaniem pozytywnej rekomendacji odbyło się 6 lipca. Przed specjalnym spotkaniem rady, Julien Ducarroz otrzymał również pozytywną opinię komitetu rady nadzorczej ds. wynagrodzeń, który udziela rekomendacji radzie m.in. w sprawie wyboru i wynagrodzenia członków zarządu. Powołanie Juliena Ducarroz ma nastąpić podczas posiedzenia rady nadzorczej zaplanowanego na 21 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie.



Julien Ducarroz został zgłoszony jako kandydat na stanowisko prezesa zarządu Orange Polska przez Orange S.A., większościowego udziałowca spółki. Po formalnym powołaniu przez radę nadzorczą, zastąpi on Jean-François Fallachera, który przyjął propozycję Grupy Orange objęcia funkcji prezesa zarządu Orange Hiszpania od 1 września 2020 r., podkreślono także w materiale.



"Julien Ducarroz otrzymał jednogłośnie pozytywną opinię komitetu ds. wynagrodzeń. Jestem przekonana, że jego szerokie doświadczenie w sektorze telekomunikacji, z ponad 10-letnim stażem na stanowiskach wykonawczych, zdobyte w różnych krajach i w różnych obszarach takich jak strategia i rynek komercyjny, będzie dużym atutem przy przeprowadzeniu Orange Polska przez nowy plan strategiczny" - skomentowała przewodnicząca komitetu ds. wynagrodzeń i niezależny członek rady nadzorczej Orange Polska Maria Pasło-Wiśniewska, cytowana w komunikacie.



Julien Ducarroz (ur. 1975 r., narodowość szwajcarska), pracuje w Grupie Orange od 2002 r. Pracował w różnych spółkach grupy, w różnych krajach. W ostatnich latach był prezesem zarządu Orange Mołdawia (od 2016 r. do chwili obecnej) oraz dyrektorem handlowym i członkiem wykonawczym zarządu Orange Rumunia (2008-2016).



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)