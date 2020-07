Mechanizm wyłączania zadłużenia związanego z OZE w kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA dotyczy wszystkich umów finansowania zawartych przez Tauron. W przypadku umowy kredytowej zawartej z konsorcjum banków finansujących aneks został podpisany w maju. Na początku lipca podobnej zgody udzielił komitet kredytowy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podano w komunikacie.



"Porozumienia zawarte z instytucjami finansowymi pozwolą nam przyspieszyć realizację założeń Zielonego Zwrotu Taurona, zapewniając finansowanie spółkom celowym, które będą odpowiedzialne za konkretne inwestycje w odnawialne źródła energii. Co istotne, zadłużenie tych spółek nie będzie obciążało wskaźnika zadłużenia Grupy Tauron" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.



Zgodnie z porozumieniem, finansowanie dłużne pozyskiwane na inwestycje w odnawialne źródła energii Grupy Tauron, realizowane przez wybrane spółki celowe w formule project finance (tj. w przypadku, gdy źródłem spłaty długu będą wyłącznie przychody samej spółki), nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia grupy, kalkulowanego na potrzeby zawartych umów finansowania.



Możliwość wyłączenia poszczególnych spółek celowych będzie każdorazowo zależała od decyzji podejmowanej przez Tauron. Oznacza to, że grupa będzie wskazywała spółki celowe, które będą wyłączane z kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych. Jednocześnie wprowadzono mechanizm umożliwiający ponowne włączenie spółki celowej do tego wskaźnika.



"Dzięki takiemu mechanizmowi unikniemy negatywnego wpływu zadłużenia spółki celowej w trakcie prowadzenia inwestycji. Zachowujemy jednak możliwości odwrócenia takiego działania, gdy EBITDA generowana przez daną spółkę celową w połączeniu z bieżącym poziomem finansowania dłużnego będzie wsparciem, a nie obciążeniem wskaźnika całej Grupy Tauron. Zgodnie z oczekiwaniem części banków, takie przywrócenie będzie miało charakter jednorazowy" - dodał wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.



Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot Taurona przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy Tauron w perspektywie 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, ma pozwolić na obniżenie emisyjności grupy w perspektywie 2025 r., o ponad 20%, a w perspektywie 2030 r. o ponad 50%. Do 2025 r. zaplanowane zostały inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych



Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)