To skutek nawiązania współpracy z firmą Thames Clippers – informuje „The Guardian”. Uber będzie mógł skorzystać z należącej do tej firmy floty 20 statków i 23 mol na trasie pomiędzy Putney oraz Woolwich. Nowa usługa będzie obrandowana jako „Uber Boats by Thames Clippers” i będzie obsługiwana przez standardowe służby zajmujące się transportem rzecznym.

Rozszerzenie zakresu działalności to odpowiedź Ubera na kryzys, którego doświadczył z powodu pandemii. Firma odnotowała w maju kwartalną stratę na poziomie 2,9 mld dol. i zwolniła od tego czasu tysiące pracowników. Firma zwiększa także swoje zaangażowanie w sektor usług dostawczych. Na początku tego tygodnia przejęła za 2,65 mld dol. firmę Postmates, która specjalizuje się w dostarczaniu żywności.

Podróż statkiem pasażerskim będzie można zamówić za pośrednictwem aplikacji Ubera, która będzie generowała kod kreskowy służący jako bilet. Jednak statki będą podróżowały tylko na dotychczasowych trasach, więc użytkownicy nie będą mieli możliwości ich personalizacji.