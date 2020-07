"W ramach drugie etapu zaprojektowano cztery - liczące od trzech do czterech pięter - budynki, w których powstaną 272 mieszkania o powierzchniach od 26 do 116 m2. Będą to lokale o zróżnicowanych układach - funkcjonalne kawalerki oraz dwu-, trzy- i czteropokojowe apartamenty" - czytamy w komunikacie.



W ramach pierwszego etapu Apartamentów Karolinki realizowanych są trzy budynki, w których powstaje 251 mieszkań - wolnych jest jeszcze 147 z nich, przypomniano.



Poza Apartamentami Karolinki w ofercie Atalu na Śląsku znajdują się także inne projekty. Deweloper oferuje mieszkania z I i II etapu inwestycji Nowy Brynów - osiedla zlokalizowanego w południowo-zachodniej części Katowic przy ul. Rzepakowej, nieopodal Katowickiego Parku Leśnego. Sprzedaż trwa także w Sokolska 30 Towers. To nowoczesny kompleks o charakterze mieszkaniowo-biurowym usytuowany w samym centrum stolicy Śląska, przy ulicy Sokolskiej, podsumowano.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.



