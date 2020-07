"H-INNOVA - Healt Innovation Group zrzesza obecnie ponad 7 tys. studentów z prestiżowych uniwersytetów medycznych. Wśród jego członków znajdziemy także centra badawcze, firmy i startupy z różnych krajów w Europie oraz organizacje medyczne z Portugalii, Hiszpanii oraz Brazylii. Obecnie założyciele projektu pracują nad wprowadzeniem innowacji w szpitalach publicznych w Portugalii przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Portugalskim Stowarzyszeniem Administratorów Szpitali, które nadzoruje wprowadzanie nowych technologii w sektorze zdrowia w tym kraju" - czytamy w komunikacie.



Przystąpienie do projektu umożliwi InventionMed czynny udział w działaniach związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w placówkach medycznych w Portugalii, Hiszpanii oraz Brazylii, a także w innych europejskich krajach. Rodzi to możliwości współpracy biznesowej w zakresie dystrybucji symulatorów TutorDerm oraz wirtualnej strzykawki, podkreślono.



"Udział w projekcie H-INNOVA to ważny krok w kontekście obecności InventionMed na arenie międzynarodowej. Współpraca ta zwiększy możliwości badawczo-rozwojowe, pozwoli na przewidywanie trendów i co ważne - rozszerzy sieć biznesowych kontaktów" - powiedział prezes InventionMed Tomasz Kierul, cytowany w komunikacie.



Obecnie InventionMed przygotowuje się do budowy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych w Bydgoszczy. Równolegle trwają prace nad flagowym projektem - TutorDerm. Rozwiązanie stworzone przez zespół InventionMed ma służyć edukacji przyszłych lekarzy dermatologów i specjalistów medycyny estetycznej. Projekt jest ciągle udoskonalany, prowadzone są również programy pilotażowe. Spółka jest również w trakcie opracowywania wirtualnej strzykawki - rewolucyjne na skalę światową urządzenie szkoleniowe, które pozwoli na ćwiczenie zastrzyków podskórnych z pominięciem praktyki na organizmach żywych.



InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczął działalność w styczniu 2018 r.



(ISBnews)