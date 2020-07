"Złożenie dokumentu informacyjnego na GPW zbliża nas do końca drogi w kierunku rynku kapitałowego jakim jest debiut na rynku NewConnect. Obecnie czekamy na pozytywną decyzję giełdy w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu. Mamy nadzieję na szybki proces decyzyjny, by inwestorzy mogli kupić nasze akcje bezpośrednio na rynku w przeciągu najbliższych kilku tygodni" - powiedział prezes Kornel Szwaja, cytowany w komunikacie.



Spółka obecnie pracuje nad wdrożeniem nowej platformy - marketplace, która będzie miejscem handlu przedmiotami cyfrowymi bezpośrednio między graczami. W swoim aktualnym produkcie, Skinwallet regularnie wprowadza na platformę nowe systemy płatności pozwalające dotrzeć do nowych użytkowników oraz kolejnych rynków. W maju, dzięki wdrożeniu systemu płatniczego Qiwi, a jednocześnie największego dostawcy rozwiązań płatniczych na rynkach rosyjskojęzycznych, platforma Skinwallet stała się zdecydowanie bardziej dostępna dla użytkowników z Rosji, Ukrainy czy Białorusi, podano także.



"Wprowadzanie nowych funkcjonalności na platformę oraz wdrażanie kolejnych systemów płatności, przekłada się bezpośrednio na atrakcyjność Skinwallet w oczach naszych obecnych i potencjalnych użytkowników" - dodał Szwaja.



Platforma w I kwartale tego roku osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 2,7 mln zł, a w marcu po raz pierwszy przekroczyła próg rentowności. Dynamiczny rozwój spółki miał swoje potwierdzenie również w II kwartale br., w którym spółka zwiększyła zarówno liczbę aktywnych użytkowników, jak i przychody (o dodatnim wyniku netto), które utrzymały się na poziomie powyżej 1 mln zł miesięcznie, podkreślono w materiale.



Skinwallet to platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo. Głównym rynkiem aktywności spółki jest gra "Counter-Strike: Global Offensive", platforma umożliwia również handel przedmiotami z gry "Dota 2" oraz "Team Fortress 2", a w kolejnych miesiącach planowane jest uruchomienie możliwości handlu dobrami cyfrowymi z kolejnych gier. Głównym wyróżnieniem na tle konkurencji jest możliwość natychmiastowej (automatycznej) wyceny i sprzedaży przedmiotów za pieniądze. W drugiej połowie 2020 r. spółka planuje wdrożyć funkcjonalności umożliwiające graczom dokonywanie bezpośrednich transakcji pomiędzy sobą oraz wprowadzić do oferty możliwość świadczenia przez graczy usług wspomagających innych graczy.



(ISBnews)