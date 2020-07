Wiceprezesem ds. likwidacji kopalń został Janusz Smoliło, dotychczas dyrektor należącej do SRK likwidowanej kopalni Centrum w Bytomiu, a wiceprezesem ds. ekonomiki i finansów - Radosław Wojtas, dotąd dyrektor ds. finansów i prokurent spółki Weglokoks Kraj.

Postępowanie konkursowe na stanowiska dwóch innych członków zarządu SRK: wiceprezesa ds. gospodarki mieszkaniowej oraz wiceprezesa ds. zagospodarowania majątku rada zakończyła bez wyłaniania kandydatów.

"Członkowie nowego zarządu zaczną pełnić swe funkcje po przeprowadzeniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki" - poinformował w czwartek PAP rzecznik SRK Wojciech Jaros. SRK w całości należy do Skarbu Państwa.

Konkurs na stanowiska prezesa i czterech wiceprezesów SRK ogłoszono 9 czerwca tego roku. Łącznie na pięć stanowisk zgłosiło się 16 kandydatów. 3 lipca rada nadzorcza przeprowadziła rozmowy z nimi, a w czwartek ogłosiła swoją decyzję o wyborze prezesa i jego dwóch zastępców.

Ogłoszenie konkursu wiązało się z upływem kadencji obecnego zarządu spółki, na czele którego od października 2018 r. stoi Janusz Gałkowski. Pozostanie od szefem firmy przez kolejne trzy lata.

Na razie nie wiadomo, kiedy konkretnie rozpocznie pracę nowy zarząd spółki. Opóźnienie rozpoczęcia kolejnej kadencji jest możliwe, ponieważ przepisy związane ze zwalczaniem epidemii Covid-19 pozwalają na przesunięcie terminów zwyczajnych walnych zgromadzeń spółek do końca września.

SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. W minionych pięciu latach do spółki trafiło kilkanaście kopalń lub ich wydzielonych części. Spółka deklaruje chęć współpracy z gminami górniczymi w procesie rewitalizacji pokopalnianych terenów - chodzi o to, by można było wykorzystać je na potrzeby lokalnych społeczności. Chce też w szerszym zakresie przywracać poprzemysłowe tereny pod inwestycje.

Od 2015 r. do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW) oraz część kopalni Mysłowice-Wesoła.(PAP)

