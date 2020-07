"Na dzień 20 lipca 2020 r. zostały podpisane umowy z dziewięcioma Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.W ramach zawartych umów, zgodnie z informacją posiadaną przez emitenta, pobranych zostało 84,055 litrów osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS, które wymaga dodatkowego badania przez zewnętrzne laboratorium na poziom przeciwciał. Jak dotąd przebadanych zostało 34,932 litrów osocza" - czytamy w komunikacie.

Dostawę pierwszej partii osocza spółka planuje zrealizować 21 lipca 2020 r.

"Nie dziwi fakt, że informacja o projekcie budzi ogromne zainteresowanie. Trwa pandemia koronawirusa i nie wiadomo, kiedy zostanie opracowana skuteczna szczepionka na COVID- 19. Wraz z informacją, że Biomed Lublin posiada technologię, w oparciu o którą jest gotów wytworzyć skuteczny lek z osocza od ozdrowieńców przeciwko SARS-CoV-2 ożyły nadzieje, tym bardziej, że Polska może być pierwszym krajem, w którym powstanie lek z osocza na COVID-19, polscy naukowcy mogą go jako pierwsi na świecie przebadać a polska firma, Biomed Lublin, która ma gotową technologię może taki lek wyprodukować.Jeśli otrzymamy całość potrzebnego do pierwszej produkcji leku osocza ozdrowieńców, proces frakcjonowania będziemy mogli zacząć już w połowie sierpnia" - powiedział członek zarządu ds. operacyjnych Piotr Fic, cytowany w osobnym komunikacie.

Na to, które RCKiK-i podpisały umowę na dostawę osocza od ozdrowieńców dla Biomedu Lublin spółka nie ma wpływu.

"Uzgodniliśmy z NCK, że zaproszenie do podpisania jednobrzmiącej umowy wyślemy do wszystkich 21 RCKiK-ów. Dziękujemy centrom Racibórz, Radom, Bydgoszcz, Kalisz, Katowice, Kraków, Lublin, Szczecin, Wrocław za aktywną postawę i mamy nadzieję, że w przyszłości inne dołączą" - dodał Fic.

Reklama

Według spółki w celu rozpoczęcia procesu frakcjonowania osocza i wytworzenia preparatu Immunoglobulina anty SARS-CoV-2 wymagane jest zebranie co najmniej 150 litrów osocza. Proces produkcyjny zajmie ok 1,5 miesiąca. Następnie wytworzony produkt musi zostać przebadany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii co może potrwać ok 1-1,5 miesiąca. Po tzw. zwolnieniu produktu do badań, badania kliniczne zajmą ok 4 miesięcy. Po podsumowaniu wyników badań, w celu dopuszczenia produktu do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Immunoglobulina anty SARS-CoV-2 musi zostać zarejestrowana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)