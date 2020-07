"Spółka zamierza pozyska 4 mln AUD (ok. 2,5 mln euro) od uprawnionych akcjonariuszy i zamierza wykorzystać wpływy z emisji na kapitał pracujący oraz możliwości rozwoju w związku z ogłoszeniem 1 lipca 2020 r., że spółka pozyskała 18 mln AUD (12,3 mln USD) finansowania na prowadzenie w arbitrażu sprawy przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w związku z naruszeniem polsko-australijskiej umowy o inwestycjach oraz polsko-brytyjskiego Traktatu Karty Energetycznej" - czytamy w komunikacie.



Oferta zakupu akcji skierowana jest do akcjonariuszy, którzy posiadali akcje Prairie na zakończenie sesji giełdowej na australijskiej giełdzie (ASX) 20 lipca 2020 r. Oferta rozpoczyna się 23 lipca i potrwa do 14 sierpnia, podano także.



"Prairie wkrótce poinformuje o ofercie akcji dedykowanej akcjonariuszom zarejestrowanym w Polsce, zgodnej z polskimi regulacjami" - czytamy w osobnym komunikacie.



Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.



(ISBnews)