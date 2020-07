"Mając na względzie obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19 oraz jej negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze spółki, zarząd spółki uznał, że przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku na kapitał zapasowy spółki przyczyni się do rozwoju spółki, realizacji założeń przyjętej strategii na lata 2018-2021 oraz dalszego efektywnego budowania jej wartości dla akcjonariuszy. Zarząd spółki zwraca ponadto uwagę na ograniczenia wynikające z umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku zawartej przez spółkę z mBank S.A. Zgodnie z zapisami umowy kredytu bez pisemnej zgody kredytodawcy nie może zostać podjęta uchwała walnego zgromadzenia spółki o podziale zysku i wypłacie dywidendy, ani wypłacie zaliczki na poczet dywidendy" - czytamy w uzasadnieniu.



Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.



(ISBnews)