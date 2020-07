"Jeśli chodzi o sprzedaż PCR|ONE, robimy wszystko, żeby to się wydarzyło w 2020. Jest duża szansa, żeby to się stało w tym roku" - powiedział Garstecki podczas konferencji prasowej.



"Bardzo mocno weszliśmy z procesem M&A w tym roku. Efekt dotychczasowych prac to bardzo konkretne grono potencjalnych nabywców. To są konkretne osoby, z którymi jesteśmy w kontakcie. Zwornikiem transakcji i uwiarygodnieniem jest certyfikacja systemu i testowanie. Moment certyfikacji PCR|ONE do wykrywania COVID-19 [nad czym spółka pracuje w USA] będzie przełomem dla procesu M&A" - wyjaśnił prezes.



Zarząd poinformował, że jest w kontakcie z kilkunastoma potencjalnymi nabywcami. W związku z pandemią "rozszerzył się wachlarz firm zainteresowanych diagnostyką molekularną" - podkreślił prezes.



Potwierdził również, że celem spółki jest rejestracja systemu w 2020 r.



"Jesteśmy też gotowi, by PCR|ONE dostosowywać do bardzo szerokiej gamy wykrywania zakażeń bakteryjnych i wirusowych" - zakończył.



Zarząd informował także o postępach w projekcie BacterOMIC. Za najważniejsze uznał fakt, że spółka została powiadomiona o gotowości zewnętrznego instytutu do testów systemu od najbliższego poniedziałku.



"Rejestracja BacterOMIC w przyszłym roku" - dodał prezes.



Z jego słów wynika, że komercjalizacja tego projektu również jest możliwa w 2021 r.



"BacterOMIC też będzie miał wysoki potencjał sprzedażowy. Szeroko rozmawiamy z różnymi firmami" - podkreślił Garstecki.



Członek zarządu Szymon Ruta podkreślił, że sytuacja finansowa spółki jest bardzo stabilna.



"Mamy 12 mln zł środków własnych i spodziewamy się w tym roku 3 mln zł z dotacji, na które umowy są już podpisane. Wydajemy mniej niż pierwotnie zakładaliśmy" - podkreślił.



Zarząd poinformował także, że podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o maks. 5% nie jest przesądzone, a jest jedynie opcją na przyszłość.



Wcześniej podczas konferencji zarząd ocenił, że dzięki wprowadzeniu uproszczonych procedur w amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), możliwe jest certyfikowanie w USA panelu wykrywającego SARS-CoV-2 jeszcze w tym roku. Panel będzie działał w ramach systemu PCR|ONE.



System PCR|ONE adresuje globalną potrzebę szybkiej i informatywnej diagnostyki molekularnej. Urządzenie przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych - rozpoznaje do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki. Zamiarem spółki jest, aby system był wyposażony w kilka paneli ukierunkowanych na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka.



Projekt BacterOMIC ma stanowić odpowiedź na rosnące zjawisko antybiotykooporności bakterii. System ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych.



Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.



(ISBnews)