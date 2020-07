Informując o wzroście sprzedaży asfaltów Grupy Orlen, płocki koncern wspomniał m.in., że po drogach zbudowanych z ich wykorzystaniem jeżdżą np. w Gujanie w Ameryce Płd. Podkreślił przy tym, że "wszystkie produkty Grupy Orlen, w tym właśnie asfalty, dostępne są w 116 krajach na całym świecie, a 60 proc. przychodów koncernu generowanych jest poza granicami kraju".

"Grupa Orlen w 2019 r. sprzedała 1,56 mln ton asfaltów, co jest najlepszym wynikiem w historii aktywności na rynku. Oznacza to wzrost o 7 proc. w stosunku do poprzedniego rekordu sprzedażowego" - poinformował w poniedziałkowym komunikacie PKN Orlen.

Koncern zaznaczył, że "istotny wkład w osiągnięciu rekordowej sprzedaży asfaltów Grupy Orlen miała spółka Orlen Lietuva, w której sprzedaż asfaltów w porównaniu z 2018 r. wzrosła o blisko 50 proc." - wpłynęła na to m.in. wyraźna intensyfikacja sprzedaży drogą morską, która zwiększyła się ponad trzykrotnie i osiągnęła najwyższy poziom w historii.

"W minionym roku wykazaliśmy się elastycznością, skutecznie dostosowując nasze działania do warunków rynkowych oraz umiejętnie bilansując sprzedaż krajową i zagraniczną. Asfalty pochodzące ze wszystkich rafinerii Grupy ORLEN zostały zastosowane w ponad 60 krajach na sześciu kontynentach" - powiedział prezes Orlen Asfalt Marek Pietrzak, cytowany w komunikacie płockiego koncernu. Według niego, "wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły się asfalty modyfikowane ORBITON, których sprzedaż zagraniczna w całej Grupie Orlen wzrosła aż o ok. 30 proc.".

Reklama

"Sam Orlen Asfalt w październiku ubiegłego roku osiągnął jedną z najwyższych sprzedaży miesięcznych w historii. Był to wynik zwiększonego zapotrzebowania na asfalty w Polsce i na rynkach ościennych. Kluczowa była też ścisła współpraca pomiędzy Orlen Asfalt, PKN Orlen i Orlen Południe" – dodał Pietrzak.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że "do sukcesu sprzedażowego przyczyniła się również czeska spółka wchodząca w skład Grupy Orlen Asfalt – Orlen Asfalt Česká republika", która "w sierpniu ubiegłego roku sprzedała ponad 58 tys. ton asfaltów, ustanawiając tym samym swój nowy rekord miesięcznej sprzedaży".