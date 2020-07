"Inwestycja Lazur Park przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, a Villa Neptun oferuje lokale pod wynajem, ale można je również zakupić na własny użytek" - czytamy w komunikacie.



"Przy ul. Kwiatowej, tylko 1 km od nadmorskiej plaży, powstanie Lazur Park, w którym znajdzie się 36 mieszkań o powierzchni od 27 m2 do 58 m2. Natomiast przy ul. Nadwiślańskiej, w pobliżu Przystani Tramwaju Wodnego nad brzegiem Martwej Wisły, powstanie Villa Neptun, w ofercie której jest 40 apartamentów pod wynajem o powierzchni od 28 m2 do 58 m2" - czytamy dalej.



Ceny mieszkań w Lazur Park wynoszą od 317 tys. do 536 tys. zł brutto. Ze względu na mieszkaniowy charakter inwestycji zastosowany jest 8-proc. VAT. Z kolei w inwestycji Villa Neptun ceny apartamentów pod wynajem kształtują się od 387,5 do 686,5 tys. zł brutto. W tej inwestycji lokale objęte są 23-proc. stawką VAT, podano także.



Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.



(ISBnews)