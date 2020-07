Zysk operacyjny wyniósł 379,58 mln zł wobec 5,19 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 518,16 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 88,78 mln zł rok wcześniej.



"I półrocze 2020 r. było rekordowe dla XTB pod wieloma względami. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 293,5 mln zł wobec 5,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 518,2 mln zł (I półrocze 2019: 88,8 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 138,6 mln zł (I półrocze 2019: 83,6 mln zł). W okresie grupa pozyskała także rekordową liczbę ponad 52 tys. nowych klientów wobec 16 tys. rok wcześniej (wzrost o 225,9% r/r)" - czytamy w komentarzu zarządu do wstępnych wyników.



"XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I półroczu 2020 r. grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 52 434 nowych klientów wobec 16 089 rok wcześniej. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 23 688 do 52 084, tj. o 119,9% r/r. Intencją zarządu na 2020 r. i lata kolejne jest dalszy przyrost bazy klienckiej" - czytamy dalej.



Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.



(ISBnews)