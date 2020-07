"Z sukcesem zakończyliśmy ofertę akcji, pozyskując maksymalną kwotę 1 mln zł. Dziękujemy wszystkim inwestorom za okazane zaufanie. Szczególnie cieszy nas powodzenie II transzy, która trwała zaledwie kilka godzin. Do grona akcjonariuszy Grow Uperion dołączyło 135 inwestorów. Stawiamy przed sobą ambitne cele, które pozwolą wykorzystać bardzo dobre globalne perspektywy bliskich nam rynków grywalizacji, HR Tech i SaaS. Dołożymy wszelkich starań owocujących dalszą budową wartości spółki. W pierwszej kolejności chcemy zrealizować zakładane cele emisyjne - dalszy rozwój oprogramowania platformy Grow Uperion oraz budowę globalnych kanałów sprzedaży. Docelowo zamierzamy dostarczać rozwiązanie, które będzie najbardziej przyjaznym dla pracownika narzędziem do zwiększania motywacji i zarazem najefektywniejszym w zakresie podnoszenia produktywności organizacji" - powiedział prezes Przemysław Śnioszek, cytowany w komunikacie.



Grow Uperion identyfikuje dwa cele emisyjne - rozwój oprogramowania oraz globalnych kanałów sprzedaży. W pierwszym obszarze, którego potrzeby kapitałowe wynoszą ok. 0,65 mln zł, zamiarem firmy jest rozwój kolejnych technologicznych funkcjonalności na platformie oraz prace nad implementacją tzw. lejków motywacyjnych. Drugi cel pozwoli rozwijać sprzedaż na najbardziej atrakcyjnych europejskich rynkach w obszarach HR Tech i grywalizacji (m.in. Niemcy, Francja, Szwecja, Wielka Brytania) i zawiera m.in. przeprowadzenie kampanii lead generation oraz rozbudowę działu sprzedaży, podana także.



"Po osiągnięciu kolejnych kroków milowych rozwoju naszej spółki Grow Uperion, planujemy zadebiutować na rynku NewConnect w 2021 roku" - dodał Przemysław Śnioszek.



Model biznesowy Grow Uperion opiera się na kilku filarach - oferowaniu platformy w formie modułu SaaS/Customized Saas, w formie narzędzia do obsługi programów ESOP (Plany Pracowniczej Własności Akcji), na potrzeby szkół i sektora edukacyjnego oraz w szytej na miarę formule dla partnerów z szeregu branż. Rynek rozwiązań grywalizacyjnych znanych z gier wideo eksperci States Fortune Business Insights szacują na 37 mld dolarów w 2027 roku wobec kilkukrotnie niższej wartości w minionym okresie. Światowe koncerny coraz częściej korzystają z systemów szkoleniowych, rekrutacyjnych i motywacyjnych i opartych na narzędziach grywalizacyjnych, zwłaszcza lokowanych w chmurze w modelach SaaS, podsumowano w materiale.



Grow Uperion to platforma z obszaru HR Tech wykorzystująca mechanizmy grywalizacyjne i psychologii motywowania do osiągania KPI bez zwiększania nakładów na benefity finansowe i pozafinansowe. Największym obecnie akcjonariusze jest spółka TenderHut.



(ISBnews)