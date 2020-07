Narastająco w I połowie 2020 r. było to 3,4 mld zł, w porównaniu do 1,7 mld zł rok wcześniej, wynika z prezentacji wynikowej koncernu.



Zrealizowany w I półroczu capex stanowi 44,2% nakładów zaplanowanych przez PKN Orlen na cały 2020 rok, na poziomie 7,7 mld zł. Rok wcześniej, po pierwszym półroczu 2019, było to 34% (1,7 mld zł z planowanych 5 mld zł).



Wśród zrealizowanych inwestycji w II kwartale 782 mln zł przeznaczone zostały na rafinerię, 571 mln zł na petrochemię, 421 mln zł na energetykę, ponadto ok. 282 mln zł na segment detaliczny i 38 mln zł na segment wydobywczy (całość w Polsce), wynika z danych z prezentacji.



Narastająco po dwóch kwartałach nakłady na rafinerię wy niosły 1,3 mld zł, na petrochemię 0,8 mld zł, na energetykę 0,6 mld zł (plus 0,4 mld zł inwestycji samej Grupy Energa), na detal 0,5 mld zł, a na wydobycie 0,2 mld zł, podano również.



W I półroczu br. 60% wszystkich nakładów koncernu poniesione zostało w Polsce, 29% w Czechach, po 4% w Kanadzie i na Litwie oraz 3% w Niemczech, czytamy również w prezentacji.



Wśród najważniejszych projektów rozwojowych, realizowanych w II kwartale 2020 r. PKN Orlen wymienia budowę instalacji Visbreakingu w Płocku, instalacji glikolu propylenowego w Orlen Południe, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu, zakończenie budowy głównej część instalacji Polietylenu w Czechach, budowę instalacji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii, projekt przygotowawczy do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, modernizację turbozespołu TG1 elektrociepłowni w Płocku.



Koncern uruchomił w tym okresie 3 stacje paliw (wszystkie w Polsce), a zamknął również 7. Jedna stacja została zmodernizowana, otwarto także 7 punktów Stop Cafe/Star Connect (włączając w to sklepy convenience).



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)