"Backlog Asseco BS na 2020 rok, po I połowie 2020 r., wynosi 75,8% sprzedaży na 2019 rok, czyli 207,5 mln zł. Jeżeli byśmy porównali ten poziom z I połową 2019 roku to mamy około 5-proc wzrost, bo wtedy ten backlog wynosił 197,6 mln zł" - powiedział Lizon podczas wideokonferencji.



Dodał, że w związku z rozwojem pandemii, wśród niektórych klientów pojawiają obawy co do przyszłość w kolejnych kwartałach.



"Jedyny obszar, z którego napływają do nas trochę negatywne sygnały, to jest obszar sprzedaży zagranicznej, który osiągnął bardzo dobre wyniki zarówno w I jak i w II kwartale. Jest to jedyny dział, który sygnalizuje duży niepokój, jeżeli chodzi o II półrocze. Mówimy tutaj przede wszystkim o dużych klientach, którzy wysyłają sygnały, że obawiają się o drugie półrocze, o drugą falę pandemii" - powiedział dyrektor finansowy.



Lizon podkreślił jednak, że nie dzieje się jeszcze nic złego z kontraktami.



"Obawa i strach o drugie półrocze powoduje, że chcą oni nieco ukrócić inwestycje, w tym wydatki na informatykę. Jeżeli klienci będą materializować swoje zapowiedzi, to trudno może być utrzymać nam odpowiednią dynamikę w drugim półroczu. Na razie żaden z nich nie zapowiedział rezygnacji z jakiegoś projektu, a raczej sygnalizuje lub zastanawia się nad ewentualnym przesunięciem realizacji na kolejne półrocze" - dodał.



W jego opinii, biorąc pod uwagę sezonowość, to kluczowy dla przychodów ma być IV kw.



"Nie jesteśmy w stanie go zaprognozować ze względu na pandemię. Z kolei jednak zmiany w prawie, jakie się pojawiają w naszym kraju wpłyną pozytywnie na nasz dział odpowiedzialny za projekty dla przedsiębiorstw w Polsce" - powiedział Lizon.



Komentując wyniki za II kwartał i całe półrocze, podkreślił, że spółce - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - udało się uzyskać dwucyfrową dynamikę przychodów z kontraktów zagranicznych.



"Ogólnie wyniki za I półrocze są satysfakcjonujące dla nas biorąc pod uwagę otoczenie w jakim musieliśmy pracować" - powiedział prezes.



"Przejście na pracę zdalną spowodowało, że pewne kategorie naszych kosztów zmalały np. związane z wyjazdami służbowymi pracowników. Powoli rozmrażamy się i widzimy wzrost tych kosztów. Niemniej w II kw. ten spadek był na tyle silny, że bardzo pozytywnie wpłynął na dynamikę zysku" - dodał Lizon.



Asseco Business Solutions odnotowało 15,71 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 14,06 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk operacyjny wyniósł 19,17 mln zł wobec 17,4 mln zł zysku rok wcześniej.



W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.



(ISBnews)