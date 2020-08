Prezes PFR wskazał, że ze 170 złożonych już wniosków, ok. 80 jest po etapie kwalifikacji i podlega zaawansowanej analizie, co oznacza, że obecnie "uzupełniana jest dokumentacja, przeprowadzane jest due diligence i ustalane są szczegółowe warunki finansowania".

Pytany, o jaką kwotę wsparcia wystąpiły do tej pory firmy, Borys powiedział, że jest to ok. 9,5 mld zł. Zaznaczył jednak, że ok. 250 wniosków jest "w tracie składania", więc trudno określić, jaka finalnie będzie kwota wsparcia z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Przypomniał, że w programie zapisane jest 25 mld zł.

Borys powiedział też, że większość złożonych wniosków o wsparcie dotyczy firm z sektora prywatnego. "Wśród 80 przedsiębiorstw, które są na końcowym etapie zaawansowanej analizy, mamy tylko dwie firmy państwowe" - wskazał. Dodał, że w ogólnej grupie dotychczasowych wnioskodawców udział przedsiębiorstw z większościowym udziałem Skarbu Państwa wynosi kilkanaście procent.

Pytany o to, kiedy ruszą pierwsze wypłaty, wskazał, że najprawdopodobniej będzie to sierpień. "Do uruchomienia wypłat, oprócz ustalenia warunków z beneficjentami, wymagane jest uzgodnienie tego finansowania z bankami, które trwają równolegle" - powiedział Borys. Dodał, że "umowa międzywierzycielska z bankami", której celem jest odłożenie w czasie spłat kredytów i zabezpieczenie pomocy publicznej, wpływa na wydłużenie całego procesu.

Zaznaczył, że w programie wsparcia dla dużych przedsiębiorstw kwoty zaczynają się od kilkudziesięciu milionów, a sięgają nawet kilkuset milionów złotych. "Nie jest to tak szybki proces jak w przypadku Tarczy Finansowej na małych i średnich firm, ponieważ musimy przeanalizować i przepracować drobiazgowo każdy wniosek na tak duże kwoty" - wyjaśnił. Dodał, że PFR ma czas na realizację programu do końca grudnia i wszystkie duże firmy, które zakwalifikują się i spełnią wymagane kryteria, na taką pomoc mogą liczyć.

Zapytany, o jaką formę wsparcia przedsiębiorcy występują najczęściej, powiedział, że większość wniosków dotyczy pożyczek płynnościowych oraz preferencyjnych, służących rekompensowaniu szkód spowodowanych koronawirusem. "Mamy tylko jednej wniosek o inwestycje kapitałową" - wskazał.

Program wsparcia dla dużych przedsiębiorstw zakłada trzy rodzaje finansowania: pożyczki płynnościowe, pożyczki preferencyjne i instrumenty kapitałowe. W ramach pożyczek płynnościowych dostępnych jest 10 mld zł; na pożyczki preferencyjne przeznaczono 7,5 mld zł, a na wsparcie o charakterze kapitałowym - 7,5 mld zł.

Z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm mogą skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób lub te, których obrót przekracza 50 mln euro i suma bilansowa 43 mln euro. Do programu dopuszczone są też średnie firmy, o ile zatrudniają powyżej 150 pracowników i ich obrót przekracza 100 mln zł.

Tarcza Finansowa PFR jest częścią rządowej tarczy antykryzysowej, której wartość sięga 100 mld zł.