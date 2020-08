"'Serial Cleaner' ma ogromną szansę, by już wkrótce trafić na ekrany. Wszystko za sprawą podpisanej umowy z amerykańskim partnerem - Sony Pictures Television Inc. Jej warunki są bardzo podobne do tych, które ustaliliśmy ponad rok temu z Legendary. Choć tamta współpraca nie przyniosła efektów i umowa wygasła, to czujemy, że jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko stworzenia serialu, jak dzisiaj. Wszystko dlatego, że Sony chce stworzyć serial animowany. Obecnie z powodu COVID-19 animacje są gorącym tematem (głównie z powodów logistycznych), a SPT ma własne studio animacji, co tym bardziej otwiera nam przestrzeń do współpracy. Już teraz widzimy duże zaangażowanie ze strony amerykańskiego partnera" - powiedział prezes Draw Distance Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.



Zgodnie z podpisaną umową, Sony Pictures Television Inc. przysługuje prawo opcji nabycia na wyłączność autorskich praw majątkowych gry "Serial Cleaner". Z tego tytułu Draw Distance przysługiwać będzie jednorazowa opłata. Umowa będzie mogła zostać przedłużona na kolejny rok za dodatkową opłatą. W przypadku skorzystania z prawa opcji, producent nabędzie prawa do ekranizacji gry oraz możliwość wykorzystania jej w Internecie, wskazano w materiale.



"Wszelkie prawa związane z 'Serial Cleanerem' jako grą wideo, w tym praw do wydania, sprzedaży i dystrybucji dalszych wersji tytułu pozostają u nas" - podkreślił Mielcarek.



W połowie czerwca Draw Distance zapowiedziała sequel autorskiej produkcji. W sklepie Steam działa strona już dedykowana "Serial Cleaners". Premiera w wersji na PC i konsole planowana jest w 2021 roku, przypomniano także.



"Serial Cleaners" inspirowany jest kultowymi serialami telewizyjnymi i filmami ostatniej dekady minionego wieku. Poziomy gry nawiązują do różnych znanych produkcji ekranowych tego okresu. Akcja zostanie osadzona w Nowym Jorku lat 90. XX wieku. To trzymająca w napięciu gra, która łączy w sobie elementy skradanki, szybkiej akcji i multiwątkowej historii mafii. Gracze wcielą się w profesjonalnych czyścicieli miejsc zbrodni, których zadaniem będzie pozbywanie się zwłok, usuwanie krwi i dowodów przestępstw. Na miejscu będzie czyhała policja patrolująca teren. Zadaniem graczy będzie takie zaplanowanie działań, aby przechytrzyć funkcjonariuszy i nie dać się złapać. Ich decyzje będą miały wpływ na rozwój fabuły, wskazano w materiale.



Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.



(ISBnews)