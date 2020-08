"W ramach Osiedla przy Błoniach zostanie wprowadzonych do sprzedaży 65 mieszkań w 4-piętrowym budynku należącym do drugiego etapu inwestycji. Do oferty trafią mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe, o metrażach od 34 m2 do 68 m2 w cenach od 5976 zł/m2 do 6640 zł/m2. Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 54 miejsca parkingowe w hali garażowej oraz 114 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym przynależącym do czterech budynków" - czytamy w komunikacie.



Planowany termin odbioru pierwszych mieszkań to II kwartał 2022 roku, podano również.



"Rumia Janowo to atrakcyjna alternatywa dla życia w Trójmieście. Dzielnica dynamicznie się rozwija. Przyszli mieszkańcy Osiedla przy Błoniach będą korzystać ze wszystkich atutów mieszkania poza ścisłym centrum aglomeracji, nie tracąc przy tym kontaktu z Gdynią, ale mając również Małe Trójmiasto na wyciągnięcie ręki. To właśnie połączenie kameralnej atmosfery i bliskość metropolii w dużej mierze stanowią o dużym zainteresowaniu naszych klientów tą inwestycją" - powiedział dyrektor marketingu w Euro Stylu Bartosz Podgórczyk, cytowany w komunikacie.



Atutem inwestycji jest jej położenie tuż przy powstającym Parku Miejskim Błonia Janowskie, podkreślono.



"Mieszkańcy budynków Osiedla przy Błoniach będą mieli do dyspozycji cichobieżne windy, balkony, ogródki z tarasami i rowerownię. W budynku powstanie hala garażowa wyposażona w pomieszczenia na jednoślady i boksy lokatorskie. Funkcjonalnie zaprojektowane zewnętrzne tereny wspólne zapewnią mieszkańcom przyjazną przestrzeń do życia. Powstaną tam: duży plac zabaw, wygrodzony tor przeszkód dla psów, stacja serwisowa dla rowerów, kompleks zieleni i elementy małej architektury" - podsumowano.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



(ISBnews)