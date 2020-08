Gra "The Artifact Hunter" w pierwszej kolejności zostanie udostępniona na komputery PC oraz Mac. Docelowo trafi także na konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One, podano w komunikacie.



"Gra 'The Artifact Hunter' stanowi wzmocnienie rozwoju naszej spółki w gatunku gier symulacyjnych. Projekt kierujemy przede wszystkim do miłośników przygody. Nasz symulator będzie nawiązywał do takich przebojów, jak 'Indiana Jones' czy 'Tomb Raider'. Gracz przeniesie się do świata kanadyjskiej mafii lat 20-tych, która zarobiła fortunę na handlu antykami ze zrabowanych grobowców. Zadbamy o to, aby w rozgrywce nie zabrakło wyzwań inspirowanych popularnymi legendami i mitologią. Aktualnie rozpoczynamy prace projektowe, premiera tytułu w wersji na komputery stacjonarne i Mac planowana jest w drugiej połowie przyszłego roku. Planujemy także wydania konsolowe" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.



W "The Artifact Hunter" gracz wcieli się w postać Johna Eagle. Bohater po ukończeniu służby w Canadian Army wyruszy w swoją pierwszą archeologiczną ekspedycję. Tak zacznie się historia łowcy artefaktów, który swoją miłość do historii sztuki przeistacza w zyskowny biznes, podano także.



"Chcemy, aby gracz przemierzając kolejne etapy odkrywał jednocześnie starożytne tajemnice i zwiedzał miejsca inspirowane prawdziwymi lokacjami, wzbogaconymi o metafizyczne wydarzenia i obnażające swoje ekscytujące tajemnice. Mamy nadzieję dostarczyć ciekawą koncepcję, w której miłośnicy gatunku historical fiction z pewnością znajdą coś dla siebie" - dodała prezes Julia Leszczyńska.



Spółka na bieżąco poszukuje nowych rozwiązań i odbiorców w gatunku symulatorów, na których koncentruje się zarówno w zakresie swojej działalności produkcyjnej, jak i wydawniczej, podsumowano.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)