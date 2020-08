"Współpraca z tak dużą firmą jak Juice, firmą z takim doświadczeniem, dorobkiem i sukcesami, to jak wejście do samochodu rajdowego. Zobaczycie więc państwo naszego inkwizytora na naprawdę szybkim torze, z wielkim wyrzutem adrenaliny i z ogromnymi emocjami. Ale mam nadzieję, że będziecie również zachwyceni malarskim artyzmem przedstawionej w filmie, przejmującej wizji" - powiedział pisarz i autor cyklu "Ja, inkwizytor" Jacek Piekara, cytowany w komunikacie.



Juice specjalizuje się w produkcji materiałów związanych z efektami wizualnymi i dźwiękiem. Studio to posiada wysoką renomę i bardzo duże sukcesy na globalnym rynku. Na swoim koncie ma udział w realizacji filmów reklamowych dla takich marek jak BMW, Mitsubishi, Mercedes, Pepsi, Budweiser, Casio, Huawei i wiele innych. Co istotne, Juice było zaangażowane m.in. w produkcję materiałów do gry "Call of Duty: Modern Warfare", podano dalej.



"Reżyserem trailera będzie Michał Misiński, który zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując nad uznanymi na całym świecie projektami dla największych marek m.in. Ubisoft, Gaijin Entertainment, Nike, BMW, Toyota, Audi, Mitsubishi" - czytamy także.



Pierwsze rozmowy wrocławskiego studia The Dust z Jackiem Piekarą rozpoczęły się w 2018 roku i zakończyły podpisaniem listu intencyjnego 4 grudnia 2018 r. Umowa została zawarta 25 marca 2019 r., zapewniając obu stronom rynkowe standardy współpracy oraz aktywny udział pisarza w pracach nad kreacją gry. Według rankingu gry-online.pl, pokazującego przedpremierowe gry, co do których gracze mają największe oczekiwania, produkcja "I, the Inquisitor" znalazła się na pierwszym miejscu z notą 9.7. Realizacja produkcji planowana jest na 2022 rok, podano w materiale.



The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Zgodnie ze strategią na lata 2019-2021, zamierza wydawać 5 gier rocznie. Uzupełnienie działalności The Dust stanowi oferta szerokiej gamy narzędzi w obszarze advergamingu, tworzenie projektów z wykorzystaniem technologii AR i VR oraz produkcji gier mobilnych na zlecenie. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.



