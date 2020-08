Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Zarząd spółki Sonka zamierza zaproponować akcjonariuszom uruchomienie programu motywacyjnego, którego jednym z celów ma być osiągnięcie skumulowanego zysku netto w latach 2019-2021 w kwocie co najmniej 10 mln zł, podała spółka. Program zakłada także wydanie gry "Astro Bears 2" oraz "Farm Manager" do 30 czerwca 2022 r.

"Na najbliższym ZWZA 28 sierpnia zarekomendujemy akcjonariuszom przyjęcie programu motywacyjnego. Głównym jego celem jest zwiększenie wartości spółki w kolejnych latach oraz wzmocnienie więzi łączących Sonkę z jej kluczowymi pracownikami. Program motywacyjny podzieliliśmy na trzy części. Pierwsze dwie są kapitałowe i zakładają emisję do 340 tys. akcji, w zamian za spełnienie określonych celów tj. wydanie w połowie 2022 r. 'Astro Bears 2' oraz 'Farm Manager' oraz wypracowanie skumulowanego zysku netto w latach 2019-2021 w kwocie co najmniej 10 mln zł. Z kolei trzecia część ma charakter premii uznaniowej przyznawanej przez radę nadzorczą, w kwocie nie większej niż 6% rocznego zysku netto" - powiedział CEO Rafał Sankowski, cytowany w komunikacie.

Przyjęciem programu motywacyjnego znalazło się w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 28 sierpnia br.

Sonka to producent gier, związany z giełdową grupą PlayWay. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2019 r.

(ISBnews)