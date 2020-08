Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Grupa Lotos podejmie finalną decyzję inwestycyjną w sprawie budowy hydrokrakingowego bloku olejowego (HBO) w II połowie 2020 roku, zapowiedział dyrektor finansowy koncernu Przemysław Krysicki.

"Trwa obecnie proces prefeasibility study w odniesieniu do instalacji HBO, a w II połowie 2020 roku powinna zapaść finalna decyzja inwestycyjna" - powiedział Krysicki w trakcie wideokonferencji prasowej.

To inwestycja o wartości szacowanej na kilkaset milionów euro, czyli pod względem skali porównywalna z projektem EFRA.

Pierwotnie, zgodnie ze strategią Lotosu, decyzja co do wyboru strategicznej opcji inwestycyjnej po zakończeniu projektu EFRA miała być podjęta z końcem 2018 roku, jednak w związku z wydłużeniem prac przy budowie projektu EFRA przesunął się także harmonogram wyboru kolejnej dużej inwestycji grupy. Rok temu przedstawiciele koncernu mieli nadzieję, że tę decyzję uda się podjąć do końca 2019 roku.

Krysicki podkreślił, że obecna sytuacja związana z koronawirusem może mieć wpływ na plany inwestycyjne Lotosu, wiele zależy od tego czy zostaniemy dotknięci tzw. drugą falą pandemii.

"Obecnie patrzymy na to raczej optymistycznie, zmiany sytuacji makro mogą wpłynąć na nasze plany w segmencie upstream, ale raczej mówimy o przesunięciach niż jakichś drastycznych decyzjach dotyczących kontynuacji projektów inwestycyjnych" - dodał.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)