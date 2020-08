Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze OEX podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o wypłacie najwyższej w historii spółki dywidendy w kwocie ok. 17,6 mln zł, co daje 2,32 zł na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie, podała spółka. Pozostała część z zysku wypracowanego w 2019 r., tj. ok. 14,9 mln zł, została przekazana na kapitał zapasowy.



Dzień dywidendy ustalono na 3 września, a jej wypłata nastąpi 11 września 2020 r., podano.



"Dzielimy się ponad połową zysku wypracowanego w ubiegłym roku, w tym zyskiem ze sprzedaży spółki ArchiDoc. Wypłata dywidendy nie wpłynie przy tym na możliwość bezpiecznej kontynuacji przyjętej strategii rozwoju oraz realizację planowanych inwestycji" - powiedział prezes Jerzy Motz, cytowany w komunikacie.



Spółka nie wypłacała dywidendy od 2016 roku, choć w 2019 r. OEX skupił akcje własne, stanowiące 5,27% kapitału zakładowego spółki, płacąc 19 zł za walor. Łącznie na ten cel przeznaczono 8 mln zł.



"Środki uzyskane z transakcji sprzedaży akcji ArchiDoc pozwoliły znacząco obniżyć zadłużenie Grupy. Na koniec marca 2020 r. spółka w ujęciu skonsolidowanym dysponowała rekordowym poziomem gotówki w kwocie 59,3 mln zł" - przypomniano.



OEX S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży ecommerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Grupę OEX tworzy kilkanaście spółek, które zatrudniają łącznie ponad 1 500 osób w biurach i centrach operacyjnych zlokalizowanych w największych miastach Polski.



(ISBnews)