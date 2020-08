"Zarząd spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze skalę zmiany skonsolidowanego i jednostkowego wyniku finansowego grupy kapitałowej emitenta, wykraczającą poza standardowy poziom jego zmienności, jak również nadzwyczajny charakter czynników, które miały na nie wpływ" - czytamy w komunikacie.



"Zmiana skonsolidowanego wyniku finansowego jest rezultatem działania kilku czynników:



- spadku przychodów grupy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 20% spowodowanego ograniczeniami w handlu trwającymi w okresie od kwietnia do maja 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19,



- znaczącego wzrostu kosztów finansowych, a w tym przede wszystkim różnic kursowych w białoruskiej spółce zależnej emitenta, wynikającego głównie z osłabienia rubla białoruskiego w stosunku do USD i EUR [...],



- zawiązania odpisu na należności w kwocie 3 052 tys. zł, w związku z pogorszeniem jakości należności handlowych od kilku kontrahentów Grupy,



- zawiązania odpisu na udziały w spółce stowarzyszonej Sale Zabaw Fikołki sp. z o.o. w wysokości 3 351 tys. zł dokonanego w związku z jej aktualną sytuacją finansową, na którą wpływ miały ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych w zw. z COVID-19 oraz obowiązujące zasady dystansu społecznego oraz wynik tej spółki za I półrocze 2020 r." - wymieniono w komunikacie.



Zmiana jednostkowego wyniku finansowego jest rezultatem działania kilku czynników:



- spadku przychodów spółki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12% spowodowanego ograniczeniami w handlu trwającymi w okresie od kwietnia do maja 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19,



- zawiązania odpisu na należności w kwocie 4,48 mln zł w związku pogorszeniem jakości należności handlowych od kilku kontrahentów spółki,



- zawiązania odpisu na udziały w spółkach zależnych Coccodrillo Concepts, Smart Inwestment Group, DPM LLC Białoruś i w spółce stowarzyszonej Sale Zabaw Fikołki na łączną kwotę 19,36 mln zł, podano również.



CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Miała 514,1 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



