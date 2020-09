"Bardzo duże zainteresowanie zapisami na akcje w ofercie publicznej jest najlepszym dowodem na to, jakie oczekiwania mają inwestorzy wobec naszych nadchodzących projektów. Cieszymy się, że nasza praca przekłada się na zaufanie kolejnych akcjonariuszy decydujących się na inwestycję w Moonlit. Zarząd niezwłocznie podejmie czynności związane z rejestracją akcji, a następnie dopuszczeniem ich do obrotu" - powiedział wiceprezes Maciej Kowalówka, cytowany w komunikacie.



Środki pozyskane w czasie emisji przeznaczone zostaną na rozbudowę projektu "Model Builder" oraz na pokrycie całości kosztów produkcji gry "Dog Trainer". Terminy realizacji są szacowane odpowiednio na koniec bieżącego roku w przypadku symulatora modelarstwa, natomiast w przypadku "Trenera Psów" - na przełom 2021/2022 roku, podano także.



"Udział w tegorocznych targach Gamescom był dla Moonlit bardzo owocny. Przeprowadziliśmy rozmowy biznesowe z przedstawicielami kilkunastu wydawców, którzy są świadomi sporego potencjału sprzedażowego 'Model Buildera'. Wśród nich pojawili się Ci publisherzy, na których uwadze szczególnie nam zależało - dzięki czemu mieliśmy możliwość przeprowadzenia z nimi następnej rundy rozmów biznesowych" - powiedział prezes Michał Gardeła, cytowany w komunikacie.



Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych. Zadebiutował na NewConnect w połowie 2019 r.



(ISBnews)