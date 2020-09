"W II kw. to było 26 mln zł pomocy związanej z COVID-19 w różnych krajach, głównie dla segmentu motoryzacyjnego" - powiedział prezes Piotr Lisiecki podczas konferencji prasowej.



"W III kw. ta kwota nie powinna się różnić. Zmieni się geografia [środki będą głównie z Polski] i segmenty: trochę więcej [dostanie] segment metali, trochę mniej automotive" - dodał dyrektor finansowy Krzysztof Kołodziejczyk.



Członkowie zarządu wskazali, że obecnie produkcja grupy - także w krajach mocniej dotkniętych zakażeniami koronawirusem, np. Brazylii - nie podlega poważniejszym zakłóceniom.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)