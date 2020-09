W najbliższych latach Mercator Medical chce być numerem 1. jeśli chodzi o środki ochrony osobistej w Europie Zachodniej. W czasie pandemii COVID-19 sprzedaż spółki wzrosła o kilkaset procent.



"Chciałbym, żeby za kilka lat można było powiedzieć o naszej firmie, co do Europy Zachodniej to samo, co już od kilku lat można powiedzieć o naszej firmie co do Europy Wschodniej - że jesteśmy liderem, zajmując pierwszą, drugą lub trzecią pozycję. […] najczęściej bywamy na podium w każdym z ważniejszych krajów Europy Wschodniej" -powiedział Żyznowski w rozmowie z ISBnews.TV.



Wyjaśnił, że na świecie produkuje się ok. 300-350 mld rękawic jednorazowego użytku, z czego udział Mercatora to 6 mld.



"Mamy ok. 2% rynku globalnego, co 50. rękawica używana na świecie jest od Mercatora. I szacuje się, że w związku z takim jeszcze przed COVID-owym wzrostem i ze wzrostem, który nastąpi wskutek pandemii, świat szybko dojdzie, w ciągu najbliższych 3-5 lat, do produkcji 500 mld rękawic rocznie. I my, oczywiście, będziemy chcieli utrzymać nasz udział w rynku, albo go zwiększyć" - powiedział Żyznowski.



Podkreślił, że w segmencie rękawic jednorazowych popyt jest nadal o wiele razy większy, niż podaż. Moce produkcyjne i potencjał podażowy jest wykorzystany w 100%.



"Mam nadzieję, że jak pandemia się skończy, chcielibyśmy rosnąć ponad 20- kilkadziesiąt procent rocznie" - dodał prezes.



Jak powiedział Żyznowski, spółka podchodzi oportunistycznie do kwestii przejęć innych podmiotów.



"Jesteśmy oportunistami akwizycyjnymi. Jeżeli widzimy dobrą okazję - mówiąc w kategoriach biznesowych - coś dobrego, ale niezbyt drogiego, to zawsze się nad tym pochylamy. Ze względu na to, że sam mam doświadczenie, zarówno w sprzedawaniu, jak i w kupowaniu firmy, wiem jak ryzykownym przedsięwzięciem jest przejmowanie, zwłaszcza firmy dystrybucyjnej. Jesteśmy ostrożni i wolimy rolować, transferować za granicę własne kompetencje i rozwijać generycznie" - zaznaczył prezes.



Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.



