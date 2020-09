Władze spółki planują złożenie prospektu emisyjnego związanego ze zmianą rynku notowań do Komisji Nadzoru Finansowego w IV kwartale tego roku, podano.



"Debiut na rynku regulowanym to potwierdzenie kolejnego etapu naszego rozwoju. W ostatnich latach dynamicznie rozwijał się segment ekologicznych kosmetyków, który obecnie stanowi już ponad połowę przychodów całej Grupy. Teraz wzmacniamy trzecią nogę biznesu związaną z biotechnologią, w ramach której pracujemy nad produktami m.in. dla branży rolniczej. Równolegle rosną nasze przychody i wartość spółki, więc naturalnym miejscem dla firmy takiej jak nasza jest główny rynek GPW" - powiedział wiceprezes Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.



Konsekwencją zmian w firmie jest również propozycja nowej nazwy Hub.Tech, o której zadecydują akcjonariusze na najbliższym walnym zgromadzeniu.



"Hub.Tech lepiej będzie oddawał istotę biznesu, na którym koncentruje się obecnie Boruta-Zachem S.A. Stara nazwa bardziej kojarzy się z tradycyjnym, przemysłowym segmentem działalności, który z kwartału na kwartał ma coraz mniejszy udział w przychodach Grupy. Obecnie kluczową rolę odgrywają technologie oraz R&D. Już teraz wykorzystujemy je w branży kosmetycznej, a dodatkowo intensywnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w zakresie biotechnologii, które zaoferujemy podmiotom m.in. z branży rolniczej, kosmetycznej, farmaceutycznej, spożywczej. Szczegóły przedstawimy wkrótce w ramach aktualizacji naszych planów rozwoju" - podkreślił Pawlikowski.



Boruta Zachem jest w trakcie rozmów na temat przejęcia kontroli nad InventionBio - właściciela przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy z wykorzystaniem przeznaczonych w tym cel mikroorganizmów. Boruta-Zachem docelowo chce posiadać w InventionBio co najmniej 60% udziałów.



Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



(ISBnews)