Od ulicy budynek będzie wizualnie podzielony na mniejsze, 4- i 5-piętrowe bryły. W projekcie znajdzie się 114 ekskluzywnych apartamentów o powierzchni od 40 do 125 m2 oraz 11 lokali usługowych, podano.



"Rezydencja Stanisława Augusta będzie niepowtarzalnym miejscem na mapie Warszawy. Jej kluczową zaletą jest znakomita lokalizacja. Okna wszystkich apartamentów będą wychodzić na Park Skaryszewski, jeden z najpiękniejszych warszawskich zieleńców. Sąsiedztwo prestiżowej Saskiej Kępy zapewni dostęp do bogatej oferty kulturalnej i gastronomicznej. W połączeniu z ekskluzywną architekturą wzorowaną na modernistycznych kamienicach i najwyższym standardem wykończenia nasz nowy projekt stanie się wyjątkową przestrzenią do życia. Te ponadczasowe atuty inwestycji oznaczają, że jest to zarówno znakomite miejsce do zamieszkania, jak i ciekawa opcja lokaty kapitału" - powiedział dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu Dom Development Jerzy Bieniewski, cytowany w komunikacie.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



(ISBnews)