"W ostatnim czasie zakończyliśmy główne prace deweloperskie oraz rozpoczęliśmy finalne testy platformy. Równolegle pracujemy nad dostosowaniem systemów płatności, aby w dniu uruchomienia Marketplace jak najwięcej użytkowników z różnych krajów mogło dokonać zakupu wybranego skina. Wszystko wskazuje na to, że w przeciągu najbliższych kilkunastu dni gracze z całego świata będą mogli kupować skórki oraz inne dobra cyfrowe za pośrednictwem naszej autorskiej platformy" - powiedział prezes Kornel Szwaja, cytowany w komunikacie.



W ramach nowej platformy użytkownicy będą mogli sprzedawać i kupować skiny z gier "CS:GO" oraz "Dota 2" bezpośrednio od innych użytkowników. Na początku fani wspomnianych gier będą mogli nabywać za pośrednictwem platformy skórki oraz przedmioty znajdujące się w katalogu dostępnych przedmiotów. W drugiej kolejności spółka pozwoli również innym użytkownikom na wprowadzanie własnych zleceń sprzedaży, podano także.



"Obecnie spółka prowadzi własną platformę do handlu dobrami cyfrowymi w grach typu Instant, która oferuje możliwość łatwej, bezpiecznej i natychmiastowej sprzedaży dóbr cyfrowych, czyli wirtualnych przedmiotów z gier (m.in. 'Counter Strike: Global Offensive', 'Dota 2' czy 'Team Fortress 2'). Jest to jeden z największych serwisów skupujących dobra cyfrowe z gier metodą mass-deposit na rynku i największa polska strona zajmująca się handlem takimi dobrami" - czytamy także.



Skinwallet to platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo. Głównym rynkiem aktywności spółki jest gra "Counter-Strike: Global Offensive", platforma umożliwia również handel przedmiotami z gry "Dota 2" oraz "Team Fortress 2", a w kolejnych miesiącach planowane jest uruchomienie możliwości handlu dobrami cyfrowymi z kolejnych gier. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect we wrześniu 2020 r.



