Strata operacyjna wyniosła 11,7 mln zł wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,39 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 64,66 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2020 r. spółka miała 17,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 93,17 mln zł w porównaniu z 122,95 mln zł rok wcześniej.



"W roku I półroczu 2020 grupa kapitałowa Monnari Trade S.A. miała przychody znacząco niższe niż w porównywalnym okresie w 2019 r. Spadek ten wyniósł ponad 24,2% i był spowodowany okresem, w którym obowiązywał zakaz handlu w centrach handlowych, a także w kolejnych miesiącach po otwarciu sklepów, w których to okresie odwiedzalność centrów handlowych pozostawała na niskim poziomie. Dodatkowym negatywnym czynnikiem ograniczającym możliwość generowania obrotów jest zakaz handlu w niedzielę, rozszerzony w bieżącym roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



W I poł. 2020 r. przychody pod marką Femestage zamknęły się kwotą 6,7 mln zł, co oznacza spadek o 4,3 % r/r.



Marża brutto na sprzedaży grupy spadła do 54% w I poł. 2020 r. z 56,22% rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 8,87 mln zł wobec 0,21 mln zł straty rok wcześniej.



"W I półroczu 2020 r. jeden salon marki Monnari został powiększony oraz jeden salon został zamknięty. Finalnie, zmiany te w niewielki sposób wpłynęły na powierzchnie sprzedaży pod marką Monnari. W strukturze sieci salonów nie było innych istotnych zmian. Na koniec I półrocza 2020 r. było 36,8 tys. m2 vs. 36,6 tys. m2 w I półroczu 2019 r. Na dzień 30 czerwca 2020 r. marka Monnari posiadała 166 salonów vs. 168 salonów w porównywalnym okresie 2019 r." - czytamy dalej w sprawozdaniu.



Dodatkowo, na dzień 30 czerwca 2020 roku funkcjonowało 29 salonów dla marki Femestage o powierzchni 4,7 tys. m2 wobec 25 salonów o pow. 3,7 tys. m2 na koniec I półrocza 2019 r. W I półroczu br. zostały otwarte 2 salony marki Femestage.



W I poł. 2020 r. sklep internetowy www.emonnari.pl zwiększył sprzedaż o 7% r/r, zaś jego udział w przychodach ze sprzedaży towarów wyniósł 14%, tj. o 4 pkt proc. więcej niż przed rokiem.



"Spółka dominująca prowadzi cały czas prace nad doskonaleniem tego projektu i zwiększeniem funkcjonalności e-sklepu. Prognozy na przyszłość wskazują, że tradycyjne salony sprzedażowe coraz bardziej będą stawały się przymierzalniami, a właściwe zakupy będą dokonywane w sieci" - wskazała także spółka.



Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.



(ISBnews)