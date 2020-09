Usługa jest elementem pakietu "The Journey Goes On", który zawiera rozwiązania ułatwiające powrót do nowej normalności po kilku miesiącach społecznej kwarantanny, wyjaśniono.



"Jesteśmy nastawieni na realizację potrzeb naszych klientów. To oznacza, że zapewniamy im przede wszystkim komfort, jaki daje pełna mobilność. Nie musi się ona wiązać z posiadaniem auta na własność. Oferta wynajmu konsumenckiego skierowana jest do osób ceniących

wygodę i własny czas - takich, które rzeczywiste korzyści przedkładają nad formalną własność pojazdu. Dostają do wyłącznej dyspozycji samochód, który wystarczy zatankować. Całą resztą zajmiemy się my" - powiedział dyrektor generalny Arval Service Lease Polska Robert Antczak, cytowany w komunikacie.



Wynajem konsumencki w Arval jest dostępny dla klientów indywidualnych zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony i określony. W tym ostatnim przypadku, wymagane jest by okres finansowania pojazdu był krótszy niż pozostały okres zatrudnienia, podano również.



Proces wynajmu w zależności od dostępności samochodów może trwać nawet kilka dni od pierwszego kontaktu z Arval do odbioru auta. Cały proces podpisania umowy wynajmu może być przeprowadzony zdalnie: weryfikacja tożsamości jest przeprowadzana za pomocą kamery w smartfonie, a umowa podpisywana elektronicznie. Taka procedura nie wymaga od klienta posiadania żadnych dodatkowych aplikacji, wynika także z komunikatu.



Obecnie w ofercie wynajmu konsumenckiego dostępnych jest kilkanaście modeli popularnych marek. W przyszłości oferta może się zmieniać. Arwal zapewnia jednak, że każdy może wskazać dowolne auto spoza podstawowej oferty, a spółka zaproponuje zindywidualizowaną propozycję wynajmu takiego samochodu.



"Konkurencyjne warunki, które oferujemy klientom to efekt naszej silnej pozycji negocjacyjnej. Moc zakupowa Arval jest o wiele wyższa niż osoby wchodzącej do salonu 'z ulicy', a to przekłada się na atrakcyjne ceny" - podkreślił retail director działu małych i średnich przedsiębiorstw, w Arval Service Lease Polska, Łukasz Niemczuk.



Usługi zapewniane przez Arval w ramach oferty wynajmu konsumenckiego obejmują ubezpieczenie OC i AC, Assistance 24H, pakiet serwisowy oraz samochód zastępczy w przypadku gdy ewentualna naprawa trwa więcej niż 1 dzień lub auto zostanie skradzione, podsumowano.



Arval specjalizuje się w leasingu pojazdów z pełną obsługą oraz w nowych rozwiązaniach w zakresie mobilności. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1,3 mln pojazdów na całym świecie (grudzień 2019 r.).



(ISBnews)