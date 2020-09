Jak poinformował w poniedziałek Anwil, mobilne laboratorium CANWIL Bus odwiedziło już Krzemieniewo. Spółka podkreśliła, że "celem akcji jest przede wszystkim uświadomienie i przypomnienie, jak prawidłowo przygotować glebę pod uprawy, jak dbać o jej zdrowie oraz czym nawozić by zagwarantować wysoki, doskonałej jakości plon". Do 8 października eksperci odwiedzą jeszcze kolejno:

Krotoszyn, Wrześnię, Kaźmierz, Szubin, Tuszyn, Kutno, Mełno, Sońsk i Andrzejewo.

Anwil przypomniał, że "jako jeden z największych producentów nawozów azotowych w Polsce, od lat wspiera polskich rolników nie tylko w zakresie dostarczania najwyższej jakości produktów, ale również dzielenia się z nimi wiedzą i rekomendacjami". Spółka zapowiedziała, że tym razem mobilne laboratorium CANWIL Bus "odwiedzi 10 różnych lokalizacji".

"Podczas spotkań z rolnikami eksperci pokażą jak ważny jest odczyn gleby pH dla jej żyzności, jaki ma wpływ na plon i na odpowiedni dobór dawki azotu w nawozach. Będą także wykonywali pokazy eksperymentalne, które udowodnią, że zdrowa gleba, to fundament sukcesu" - oznajmiła spółka. Jak wyjaśniła, "praktyczne porady eksperckie będą przekazywane nie tylko w formie eksperymentów i

wykładów". "Rolnicy będą mogli także sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w quizie z nagrodami. Nie zabraknie również animacji dla najmłodszych" - zapowiedział Anwil w komunikacie.

Reklama

Według spółki, dodatkowo, dla pierwszych 50 rolników, którzy odwiedzą mobilne laboratorium w danej lokalizacji, przewidziano darmowe badanie pH ich gleby w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej - "aby otrzymać takie badanie wystarczy przywieźć ze sobą 0,5 kg gleby, pobranej z głębokości od 0-20 cm; stacja Chemiczno-Rolnicza wyśle wyniki badania bezpośrednio do rolnika w ciągu jednego miesiąca".

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Oprócz nawozów azotowych: saletry amonowej i saletrzaku, wytwarza również tworzywa sztuczne.

W 2022 r. Anwil planuje uruchomienie trzeciej instalacji nawozowej, która zwiększy tam zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1 mln 461 tys. ton rocznie. Zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy tamtejszych mocy produkcyjnych to ok. 1,3 mld zł. Po zrealizowaniu projektu, jak podawał wcześniej PKN Orlen, szacowany zysk operacyjny EBITDA Anwilu może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.

Produkcję nawozów w Anwilu rozpoczęto w 1971 r. Spółka od lat 90. XX wieku systematycznie modernizuje instalację saletry amonowej. W 2000 r. uruchomiła instalację wytwarzania saletrzaku, sprzedawanego pod marką CANWIL, dzięki czemu moce wytwórcze spółki w obszarze nawozów wzrosły do średnio miliona ton rocznie. (PAP)

mb/ skr/