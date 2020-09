Australijskie Ministerstwo Obrony i Photon Water dokonały analizy czynników hydrogeologii, właściwości gleby, poziomów zanieczyszczenia w wielu skażonych lokalizacjach. Lokalizacje Jervis Bay Range Facility i Marine Park wybrano jako najbardziej odpowiednie miejsca dla wdrożenia technologii nano-remediacji Photon Water, podano.



"Strategia Photon Water zakłada dostarczanie wydajnych i opłacalnych rozwiązań w celu usunięcia PFAS ze środowiska. Usuwanie PFAS za pomocą remediacji metodą in situ jest unikalne w skali światowej a współpraca z australijskim Ministerstwem Obrony ma na celu zademonstrowanie i zweryfikowanie tej technologii, wsparcie społeczności i dostarczenie przyjaznego dla środowiska i gotowego do zastosowania komercyjnie rozwiązania" - skomentował dyrektor generalny Photon Water Australia Ian Phillipps, cytowany w komunikacie.



"Nano-remediacja to wiodąca technologia, która wpisuje się w naszą wizję dostarczania czystej energii i wody dla każdego człowieka. Z powodzeniem wykorzystaliśmy tę technologię w Europie do oczyszczania miejsc dotkniętych związkami zawierającymi chlor, a wyniki testów rozkładania PFAS są bardzo obiecujące. Celem tego projektu jest udowodnienie skuteczności i korzyści z wykorzystania nano-remediacji metodą in-situ w celu usunięcia zanieczyszczenia PFAS ze środowiska. Cieszymy się ze współpracy z Departamentem Obrony w ramach rozwiązywania tego problemu" - dodał dyrektor zarządzający Photon Energy Australia Michael Gartner.



Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.



(ISBnews)