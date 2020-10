Spółka podała, że umowę zawarła 4 czerwca br., a przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej było spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie.



"Przystąpienie przez strony do realizacji przedmiotu kontraktu było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego wykonawcy przez zamawiającego. Ostateczny termin uzyskania polecenia to 30.09.2020 r wartość robót realizowanych przez emitenta nie przekroczy 25% wartości kontraktu" - czytamy w komunikacie.



Jednocześnie spółka poinformowała, że 30 września 2020 r., w nocy, działając w konsorcjum z firmą PBDI S.A. otrzymał od zamawiającego - Biały Bór Farma Wiatrowa 3 Sp. z o. o. pisemne polecenie rozpoczęcia prac.



Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)