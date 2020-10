Warszawa, 02.10.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 5,4 USD/b we wrześniu 2020 r. wobec 5,7 USD/b miesiąc wcześniej i 12,6 USD/b we wrześniu 2019 r., podała spółka.

Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny).

Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen wyniosła 1,1 USD/b we wrześniu br. w porównaniu do 1,2 USD/b miesiąc wcześniej. We wrześniu 2019 r. marża wynosiła 8 USD/b, podał także koncern.

Dyferencjał ropy Ural/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 0,1 USD/b, 0,3 USD/b i 1,9 USD/b.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 847 euro/ t, 833 euro/ t i 821 euro/ t, poinformował również koncern.

Modelowa marża petrochemiczna wyliczana jest następująco: przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)