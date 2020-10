"Rozmawiamy już z pierwszymi partnerami, od których chcemy pozyskać kapitał do spółki celowej. Będziemy też sięgać po dotacje, jeśli będą one dostępne na danym etapie rozwoju projektu. Za wcześnie na ogłaszanie projekcji finansowych. W ciągu dekady koszty technologii oraz cena zielonego wodoru będą spadać. Dynamika zmian będzie silnie uzależniona od skali programów dotacyjnych w pierwszym okresie i dynamiki rozwoju rynku. W czasie najbliższych 2-3 lat kluczowe projekty będą miały formułę pilotaży oraz badań i rozwoju finansowane z udziałem dotacji z programów krajowych i unijnych. Pierwsze biznesowe prognozy zobaczymy najwcześniej za rok" - powiedział ISBtech Halbryt.



Sescom rozwija projekt HGaaS, którego celem jest upowszechnienie technologii wodorowych i rozpoczęcie ich komercyjnego wykorzystywania na dużą skalę w partnerstwie z małymi producentami energii odnawialnej.



"Według szacunków branżowych, za 10 lat flota pojazdów napędzanych wodorem w Europie wyniesie ponad 4 mln. Już dziś część polskich miast ma projekty wdrożenia autobusów napędzanych wodorem m.in. takie projekty toczą się w Trójmieście, skąd się wywodzimy. Naszym celem jest, aby do 2030 r. w ekosystemie, jaki stworzymy, były elektrolizery do produkcji wodoru o łącznej mocy 100 MW. Będą to urządzenia o niewielkiej mocy instalowane przez naszych partnerów m.in. jako uzupełnienie instalacji PV. Będzie się na to składać ponad 500 instalacji, a dzienna produkcja wodoru w tych urządzeniach wyniesie ponad 18 ton" - dodał prezes.



W jego ocenie, HGaas to przyszłość dla małych producentów odnawialnej energii elektrycznej, którzy będą mogli stać się producentami wodoru i dostawcami dla okolicznych odbiorców.



"Nasz projekt składa się z trzech kluczowych elementów. Pierwszym będzie generator wodoru rozumiany jako usługa lub urządzenie, które może być dostarczone każdemu, nawet najmniejszemu producentowi energii. Jesteśmy gotowi zapewnić pełną obsługę i monitorowanie tych urządzeń poprzez zdalne centrum serwisowe. Drugi element to system zarządzania, który będzie integratorem łączącym każde źródło wodoru zarówno między sobą, ale również z odbiorcami, a właściwie z ich pojazdami. Umożliwi to analizę zużycia wodoru i podpowie, gdzie powinno nastąpić kolejne tankowanie. Będzie to jeden ekosystem, który zapewni bilansowanie popytu i podaży. W ramach projektu HGaas zamierzamy też zaproponować model wspierający finansowanie takich przedsięwzięć dla producentów OZE" - podsumował Halbryt.



Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Rozwiązania spółki zapewniają oszczędności w obsłudze technicznej obiektów oraz w zużyciu mediów. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)