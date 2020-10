Warszawa, 08.10.2020 (ISBnews) - Echo Investment sprzedało 450 mieszkań w III kw. 2020 r. w porównaniu do 296 umów zawartych rok wcześniej, a przekazało 301 w porównaniu do 514 rok wcześniej, podała spółka.

"Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań:

- 450 umów zawartych w III kwartale 2020 r., w porównaniu do 296 umów zawartych w III kwartale 2019 r.;

- 1 103 umów zawartych narastająco od początku 2020 r., w porównaniu do 939 umów zawartych w analogicznym okresie 2019 r.

Liczba mieszkań przekazana klientom:

- 301 mieszkań przekazanych w III kwartale 2020 r., w porównaniu do 514 mieszkań przekazanych w III kwartale 2019 r.;

- 713 mieszkań przekazanych narastająco od początku 2020 r., w porównaniu do 591 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)