"Regularnie uzupełniamy naszą ofertę i dostosowujemy ją do warunków rynkowych oraz oczekiwań klientów. Pandemia spowodowała zmianę nawyków społecznych, a to wpłynęło na projektowanie i budowę mieszkań. Nasi projektanci dostosowali projekty mieszkaniowe Echo Investment do nowych oczekiwań i potrzeb społecznych dotyczących układów mieszkań, zastosowanych materiałów wykończeniowych, bezdotykowych urządzeń czy dodatkowych zabezpieczeń. Już teraz nasze wyniki pokazują, że nowe rozwiązania i wdrożone pomysły spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem. Mimo wielu wyzwań z jakimi przyszło nam się zmierzyć w tym roku, to od stycznia do końca września zachęciliśmy klientów do kupienia ponad 1,1 tys. mieszkań, czyli o blisko 20% więcej niż w trzech kwartałach 2019 roku. Jesteśmy przekonani, że nasz roczny cel sprzedaży ponad 1,6 tys. mieszkań jest w zasięgu ręki" - powiedział Wrona, cytowany w komunikacie.



W okresie I-III kw. br. deweloper sprzedał 1 103 mieszkania, w tym w samym III kw. 450, co w porównaniu do II kwartału dało wzrost na poziomie 45%, przypomniano.



W trzecim kwartale deweloper rozpoczął budowę i sprzedaż lokali w czterech projektach - Fuzja II w Łodzi, Stacja Wola II w Warszawie, Bonarka Living przy ulicy Puszkarskiej w Krakowie oraz drugim etapie krakowskiego osiedla KRK. Nowe projekty powiększyły ofertę o ponad 830 mieszkań. Ponadto do końca roku Echo Investment planuje wprowadzić do sprzedaży mieszkania w projektach ZAM I w Krakowie oraz kolejny etap osiedla Enter w Poznaniu, podano także.



Od początku roku do końca września Echo Investment ukończyło budowę sześciu projektów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, i to głównie przyczyniło się do 713 mieszkań przekazanych klientom. Oznacza to ponad 20% wzrost w porównaniu do wyniku osiągniętego w 9 miesięcy 2019 roku. W samym tylko wrześniu Echo Investment przekazało klucze do 202 lokali.



"Czwarty kwartał roku jest dla nas najbardziej pracowity. W najbliższych trzech miesiącach czeka nas najwięcej pracy przy oddawaniu do użytku kolejnych projektów, między innymi pierwszego budynku wielofunkcyjnego projektu Fuzja w Łodzi, ekskluzywnych Apartamentów przy Warzelni w Browarach Warszawskich, poznańskiej Esencji, Stacji 3.0 we Wrocławiu czy Osiedla Jarzębinowego w Łodzi. Cieszymy się, że grono klientów, którzy zamieszkają w tych budynkach, będzie mogło odebrać klucze jeszcze przed końcem 2020 r." - zakończył Wrona.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)