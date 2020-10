"Sieć kin Helios nie planuje zamknięcia swoich obiektów. Od momentu otwarcia kin (w dniu 3 lipca br.) multipleksy Heliosa odwiedziło już ponad 1 mln widzów. Dane z września pokazują, że widzowie chcą wracać do kin w miarę pojawiania się w repertuarze kolejnych interesujących pozycji - frekwencja w tym miesiącu była dwukrotnie wyższa niż w sierpniu. [...] Spółka posiada 49 kin i wszystkie obecnie działają" - powiedziała Kryńska-Godlewska podczas czatu inwestorskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII).



"Obecnie frekwencja w kinach waha się w okolicach 50% tej z zeszłego roku. Wszystko zależy, oczywiście, od rozwoju sytuacji w Polsce i obostrzeń wprowadzanych w związku z pandemią. Spodziewamy się powrotu frekwencji do poziomu z 2019 r. w 2022 r." - dodała.



Według niej, brak filmów amerykańskich z pewnością nie pomoże w odbudowie wyników frekwencyjnych. "Ale mamy bogaty repertuar polskich produkcji i przed nami sezon tradycyjnie wypełniony rodzimymi premierami. Będziemy też oferować stałe projekty realizowane o tej porze roku, jak np. maraton horrorów przygotowany na Halloween czy niespodzianki kinowe dla najmłodszych na Mikołajki" - dodała.



Pandemia spowodowała jednak wstrzymanie większości inwestycji związanych z rozwojem sieci kin przez Helios, a spółka musiała przeprowadzić negocjacje z operatorami galerii handlowych w celu obniżenia stawek najmu powierzchni.



"Spółka koncentruje się obecnie na prowadzeniu działalności operacyjnej. Większość inwestycji na tym etapie jest wstrzymana. Dalsze decyzje będą podejmowane po zakończeniu pandemii" - powiedziała Kryńska-Godlewska.



"Przed ponownym uruchomieniem kin 3 lipca zarząd Heliosa przeprowadził negocjacje z operatorami galerii handlowych i obniżył stawki najmu powierzchni. W drugim kwartale 2020 r. w Helios podobnie jak w całej Grupie Agora ograniczone zostały koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Ze względu na brak seansów kinowych istotnie spadły również odpłatności za kopie filmowe" - podkreśliła.



Grupa Agora nie planuje także znacznego zaangażowania w produkcję filmową.



"Obecnie nastąpił powrót do pracy na większości planów filmowych. Kalendarz premier w przyszłym roku bardziej zależy jednak od rozwoju pandemii i wprowadzanych obostrzeń" - dodała.



Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.



(ISBnews)