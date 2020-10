"Magdalena Nowicka zastąpi w zarządzie Jaromira Pelczarskiego, który złożył rezygnację ze skutkiem na koniec roku. Jaromir Pelczarski do końca stycznia 2021 roku będzie pełnił funkcję osobistego doradcy prezesa zarządu banku" - czytamy w komunikacie.



Magdalena Nowicka jest absolwentką Wydziału Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studiów MBA na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła również podyplomowe studia zarządzania i 'Informatyka w biznesie' w Szkole Głównej Handlowej.



"Przez 20 lat związana była z Grupą ING. Karierę zaczynała w ING Barings, następnie pracowała w pionie IT ING Banku Śląskiego przechodząc ścieżkę od specjalisty do dyrektora departamentu wsparcia Informatycznego. Od 2006 roku, jako prezes zarządu, budowała ING Tech Poland, centrum technologiczne Grupy ING dostarczające usługi IT, w tym cyberbezpieczeństwa i rozwiązań chmurowych, dla klientów w ponad 20 krajach. W 2017 roku objęła w Nordea stanowisko head of IT Poland, biorąc udział m.in. w budowaniu Nordea Horizon Center - nowoczesnego ośrodka monitorowania i operacji IT. Jako global head of technology sourcing odpowiadała też w Nordea za realizację strategii w zakresie wykorzystania globalnych centrów usług informatycznych" - czytamy także.



BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)