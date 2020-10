"'Scarlet' to coś zupełnie innego niż standardowa wersja demonstracyjna. Mamy do czynienia tutaj z unikalną rozgrywką, która ma za zadanie wprowadzić do nowego tytułu, a pełna wersja będzie jej rozwinięciem. 'Scarlet' pozwoli graczom za darmo i bez spoilerów wczuć się w niesamowity i oryginalny klimat gry, dzięki czemu chętniej podejmą decyzję o zakupie 'Lust From Beyond'. Już teraz liczba graczy czekających na tytuł jest bardzo imponująca. Liczymy, że podobnie jak to było na wiosnę w przypadku 'Drug Dealer Simulatora', prolog jeszcze bardziej poprawi ten wynik" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.



Na konsoli PS4 16 października br. zadebiutuje gra "Lust For Darkness". Jest to psychologiczny horror poruszający wątki okultystyczne i erotyczne, będący jednocześnie początkiem całej serii "Lust". Inspirowany twórczością Lovecrafta, Geigera i Beksińskiego, wpisuje się w kampanię marketingową planowanej na IV kontynuacji, wskazano również.



Również w piątek, 16 października, na platformie Nintendo Switch, będzie miała miejsce premiera pierwszej części cyklu "Postal". Konsolowy port odświeżonej wersji "Redux" został przygotowany przez MD Games - spółkę założoną przez Movie Games oraz Drageus Games.



"Scarlet" będzie dostępne za darmo, "Lust for Darkness" na PS4 wyceniono na 12,99 euro/USD, "Postal Redux" będzie kosztował natomiast 9,99 euro/USD.



Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie - oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



