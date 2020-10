"Mazurska Manufaktura Alkoholi podtrzymuje swoje plany tegorocznego debiutu na rynku NewConnect. Zanim to jednak nastąpi, niezbędne jest uzyskanie rozproszenia akcji na poziomie 15%. Z końcem października ruszy emisja akcji serii E na platformie Crowdconnect o wartości 4 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rewitalizację naszej siedziby, czyli zabytkowego Browaru w Szczytnie i uruchomienie produkcji legendarnego na Warmii i Mazurach piwa Jurand. Szacujemy, że nastąpi to na przełomie I i II kwartału 2021 roku" - powiedział Gromek, cytowany w komunikacie.



MMA wypracowała w III kwartale br. przychody netto ze sprzedaży na poziomie 7,3 mln zł oraz zanotowała zysk netto na poziomie 1,9 mln zł. Mazurska Manufaktura Alkoholi zapowiada także pomyślne zamknięcie 2020 roku.



"Spółka konsekwentnie realizuje zakładany na ten rok plan sprzedaży utrzymując na dobrym poziomie zarówno rentowność operacyjną, jak i rentowność sprzedaży netto. Plany na ten rok zakładają osiągnięcie co najmniej 10 mln zł sprzedaży netto oraz zysku netto powyżej 2 mln zł. Firma posiada w swojej ofercie linię środków do dezynfekcji MM Hygienic, których sprzedaż pomaga niwelować nagłe wahania rynkowe związane z pandemią COVID-19" - dodał akcjonariusz Mazurskiej Manufaktury Alkoholi Marek Stoiński, cytowany w komunikacie.



Mazurska Manufaktura Alkoholi to rodzinna firma z siedzibą w zabytkowym, ponad 100-letnim browarze w Szczytnie. Spółka specjalizuje się w produkcji wysokoprocentowych alkoholi rzemieślniczych klasy premium. W lipcu 2019 roku spółka pozyskała w ramach kampanii prowadzonej na jednej z platform crowdfundingowych 2,54 mln zł od ponad 1000 nowych akcjonariuszy.



