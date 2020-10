"To przełomowy moment dla naszej spółki. Sprzedajemy już licencje na oprogramowanie, udostępniamy narzędzia do zarządzania sieciami oświetleniowymi a teraz zaczynamy monetyzować dane. Bardzo się cieszę, że pierwszy partner, z którym to robimy ma bogate doświadczenie w dostarczaniu dodatkowych usług z obszaru Internetu Rzeczy i jest dostępny w ponad 50 krajach. To dla nas wyróżnienie jak i motywacja do dalszego rozwoju" - powiedział Han, cytowany w komunikacie.



W pierwszym etapie współpracy Convergia korzystać będzie z danych dotyczących zużycia energii oraz informacji o obecności i natężeniu ruchu w przestrzeniach zamkniętych. Dane te pozyskiwane będą z zainstalowanych czujników, zawierających oprogramowanie Silvair zgodne ze standardem Bluetooth Mesh, i w dalszej kolejności zostaną zintegrowane przez firmę Convergia z systemami zarządzania budynkiem, podano także.



"Convergia to pierwszy klient, któremu udostępniamy nasze API. Dzięki temu na bazie dostarczonych od nas informacji będą mogli wprowadzić rozszerzoną analitykę i dostosowywać swoją ofertę do potrzeb swoich klientów" - dodał szef produktu Silvair Piotr Hawranek, cytowany w komunikacie.



Convergia to spółka z ponad 20-letnim doświadczeniem w dostarczaniu usług i produktów telekomunikacyjnych. Spółką macierzystą Convergia jest ogólnoświatowy dystrybutor elektroniki Future Electronics o przychodach przekraczających 5 mld USD rocznie, z którym spółka podpisała w zeszłym roku umowę. Jeszcze w tym roku Convergia rozpoczyna cykl szkoleń swoich pracowników w zakresie rozwiązań i technologii Silvair, podano także w materiale.



Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.



(ISBnews)